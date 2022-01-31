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В Казахстане задержали группу похитителей нефти

Полиция Казахстана сообщила о поимке воровавшей у уранодобывающей компании банды

Фото: Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан

В Казахстане полиция задержала группу похитителей нефти и нефтепродуктов. Банда похищала также другое сырье и материальные ценности, причем объектом воровства была крупнейшая уранодобывающая компания республики — «Казатомпром». Информацию передает медиа-центр МВД Казахстана.

Банду задержали при попытке похищения очередной партии горюче-смазочных материалов в Туркестанской области. Полиция сообщила, что при поимке у преступников обнаружили радиацинно-опасные предметы, перевозившиеся без соблюдения условий транспортировки. По оперативным данным, ежемесячный ущерб от их действий исчисляется десятками миллионов тенге (миллионами рублей).

Полиция передает, что в сговоре действовали более 10 человек. Некоторые из них были ранее судимы, у части обнаружили «сомнительную религиозную литературу» и наркотики. Кроме воровства нефти, банда также занималась рэкетом, вымогательством и «покровительством» предпринимателей.

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После задержания всех причастных лиц доставили в СИЗО. Правоохранители начали досудебные расследования по статьям 197 (О незаконных операциях с нефтью и нефтепродуктами), 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов) и 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами) Уголовного кодекса Казахстана.

Ранее бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец предположила, что Киев может начать воровать российский газ. «Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока», — заявила она.

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Дмитрий Настасьев
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