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Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил топ Netflix

Шоу про зомби-апокалипсис «Мы все мертвы» за несколько дней стало лидером на Netflix

Кадр из сериала «Мы все мертвы»

Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил топ стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое шоу про зомби-апокалипсис всего за несколько дней стало лидером на платформе. Оно заняло первое место более чем в 25 странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Францию и Японию. В США проект уступил ленте с Кристен Белл «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Главную роль в сериале играет актриса Ли Ю-ми, прославившаяся благодаря «Игре в кальмара». «Мы все мертвы» рассказывает историю о том, как ученики старшей школы города Хесан превращаются в зомби, а те из них, кого еще не коснулся вирус, пытаются всеми силами спастись.

13 октября 2021 года сообщалось, что «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов. Сериал стал первым южнокорейским проектом, возглавившим топ Netflix.

Позже хоррор-сериал «Зов ада» сместил «Игру в кальмара» с первой строчки. «Зов ада» режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры.

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Марина Погосян
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