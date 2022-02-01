Поведение россиянина с сыном во время шторма в Крыму вызвало возмущение в сети

Россиянин с ребенком отправились гулять по пирсу, несмотря на огромные волны на море. Опасное для жизни поведение сняли на видео, ролик опубликовал Instagram-аккаунт @crimea__love, освещающий события республики Крым.

На кадрах можно увидеть, как мужчина, держа за руку малолетнего сына, во время шторма на море прогуливается по пирсу. О пристань разбиваются огромные волны — в один момент отца с ребенком окатывает водой и они решают повернуть обратно к берегу.

«Такие волны, а он ребенка вытащил....Вот он нормальный вообще? А мы хотим, чтобы дети нормальные вырастали», — комментирует происходящее на камеру автор ролика.

Публикация вызвала возмущение пользователей сети. «Вот люди не понимают, что стихия — это не шутки играть», «А потом водолазы ищут трупы», «Столько видео уже снято, где людей волной сносит. Для чего рисковать жизнью ребенка?», «Вот так с папой гуляет ребенок, а мама суп дома варит и думает, что все хорошо», «Отец года», — такие комментарии оставили юзеры.

