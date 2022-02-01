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Январь оказался худшим месяцем для криптовалюты

Падение цены биткоина в январе стало сильнейшим с 2018 года

Фото: Mark Blinch / Reuters

Январь был тяжелым месяцем для биткоина — начало года стало для криптовалюты худшим с момента наступления «криптозимы» в 2018 году. В первом месяце года курс биткоина рос всего около 12 дней, а все остальное время стоимость валюты падала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В январе курс биткоина обрушился до 33 тысяч долларов за монету, хотя всего три месяца назад он бил рекорды и торговался на уровне 69 тысяч долларов. С ноября курс биткоина потерял около половины своей стоимости. Криптовалюта падает на фоне опасений о возможном повышении ставки Федеральной резервной системы США.

Bitcoin от TradingView

В понедельник, 31 января, курс биткоина обрушился на 2,9 процента и какое-то время торговался на уровне 36 680 долларов за монету. Позже валюте удалось немного восстановиться, однако за месяц стоимость биткоина упала более чем на 18 процентов.

Обвал курса биткоина сказался и на других цифровых валютах — например, стоимость второй по величине криптовалюты Ethereum («эфир») с декабря упала примерно на 30 процентов. Падение затронуло абсолютно всю криптосистему, от него пострадали даже официально зарегистрированные криптобиржи и майнеры.

«Криптовалюты — очень нестабильный класс активов, и я надеюсь, что все участники этого рынка осознают потенциал его волатильности», — предупредил главный рыночный стратег FS Investments Трой Гайески, подчеркнув, что сейчас криптосистема намного сложнее, чем была полгода или даже год назад.

Потрясения на рынке криптовалют вряд ли повлияли на опытных трейдеров, которые привыкли к волатильности цифровых валют. Однако для новых инвесторов падение биткоина могло стать шоком. «Я всегда говорил, что если вам неприятно просыпаться и видеть падение на 30, 40 или даже 50 процентов, то, вероятно, вам не стоит владеть криптовалютой», — считает Гайески.

Последняя «криптозима» — резкое падение цифровых активов, за которым следуют месяцы затишья на рынке — произошла в 2018 году. Для достижения очередного максимума биткоину тогда потребовалось больше года.

В России последнее время власти задумываются о регулировании криптовалютного рынка. На прошлой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию операций с криптовалютами.

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Платон Щукин
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