В России создали план по регулированию криптовалют

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой. Об этом сообщает РБК.

Источник издания указал, что документ предлагает доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка, порядок их деятельности, а также выбрать надзорный орган. План рассчитан до конца 2022 года.

Участники рабочей группы сошлись во мнении, что инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, и полный запрет криптовалюты невозможен. Вместо этого следует реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима.

С жестким докладом по поводу ограничений для криптовалют в России Центробанк выступил 20 января, в частности, предложив запретить майнинг. После публикации документа оказалось, что в Госдуме и правительстве позицию регулятора не поддерживают. 26 января Путин попросил регулятор и кабмин прийти к единому мнению по поводу сектора.

Позднее в Минфине предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов