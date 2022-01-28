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В России создали план по регулированию криптовалют

Правительство России утвердило дорожную карту по регулированию рынка криптовалют

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой. Об этом сообщает РБК.

Источник издания указал, что документ предлагает доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка, порядок их деятельности, а также выбрать надзорный орган. План рассчитан до конца 2022 года.

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Участники рабочей группы сошлись во мнении, что инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, и полный запрет криптовалюты невозможен. Вместо этого следует реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима.

С жестким докладом по поводу ограничений для криптовалют в России Центробанк выступил 20 января, в частности, предложив запретить майнинг. После публикации документа оказалось, что в Госдуме и правительстве позицию регулятора не поддерживают. 26 января Путин попросил регулятор и кабмин прийти к единому мнению по поводу сектора.

Позднее в Минфине предложили проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов

Марина Совина
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