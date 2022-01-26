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Путин попросил ЦБ и правительство договориться о криптовалютах

Президент России Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

Фото: Rick Bowmer / AP

Президент Владимир Путин попросил Центробанк и правительство помириться в вопросе криптовалют и прийти к единому мнению об их регулировании в России. Его слова приводит ТАСС.

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации», — отметил Путин.

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По его словам, ЦБ и правительство должны прийти к единому мнению, после чего доложить главе государства об итогах. Также президент отметил, что ЦБ не стоит на пути прогресса, выступая за запрет обращения криптовалют в стране.

В середине января регулятор выпустил рекомендательный обзор, в котором предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют для обеспечения стабильности финансовой системы и безопасности инвесторов. В свою очередь, Минфин выступил за легализацию и регулирование криптовалют.

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Платон Щукин
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