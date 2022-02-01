В России начнут дистанционно следить за больными

В 2022 году Минздрав России планирует начать реализацию пилотного проекта по дистанционному мониторингу пациентов с хроническим заболеваниями. Речь идет о больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Об этом рассказала глава департамента цифрового развития и информационных технологий ведомства Олия Артемова, пишут «Известия».

По словам Артемовой, эксперимент пройдет в шести российских регионах в рамках проекта «Персональные медицинские помощники», продлится два года и пока затронет только четыре тысячи человек, однако к 2024 году это число увеличится. Предполагается, что новая система наблюдения за пациентами будет интегрирована с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и основными платформами в сфере здравоохранения и будет обрабатывать сведения, получаемые с персональных медицинских устройств.

Слежение за пациентами позволит создать условия для развития систем поддержки врачебных решений и искусственного интеллекта, а также проработать выпуск новых медицинских изделий, пояснила Артемова. Мониторинг состояния здоровья больных позволит внести вклад в своевременное выявление потенциальных рисков появления болезней системы кровообращения (БСК) и пациентов на ранних стадиях БСК, что, в свою очередь, должно будет повысить продолжительность жизни. Что касается сахарного диабета, средства дистанционного мониторинга должны будут позволить увеличить число выявленных больных на ранних стадиях и своевременно следить за динамикой течения их заболевания.