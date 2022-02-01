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В Подмосковье для пациентов с ОРВИ откроется запись к врачу на вечерние часы

С 1 февраля в Подмосковье пациенты с ОРВИ могут записаться к дежурному врачу на вечер

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С 1 февраля в Подмосковье пациенты с ОРВИ могут записаться к дежурному врачу на вечерние часы. «В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами. Отменили запись на прием. Прошедшая неделя показала, что пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 8 до 12 часов. Для удобства жителей с симптомами ОРВИ мы открываем возможность записи на прием к специалисту с 16 до 20. Это позволит жителям спланировать свой визит заранее, при этом возможность обратиться без записи у жителей сохраняется», — рассказала зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ожидается, что плановая запись к врачам-специалистам с 16:00 до 20:00 позволит улучшить доступность медицинской помощи для жителей и распределить нагрузку на медиков.

При появлении признаков респираторного заболевания жители по-прежнему могут прийти в медучреждение самостоятельно, без предварительной записи, ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.

Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг, а также по единому номеру 122. Медицинский специалист проведет консультацию и возьмет ПЦР-тест на COVID-19.

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Татьяна Романова
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