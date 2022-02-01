Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»

Средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки по сниженной ставке в декабре 2021 года составил 27,9 процента от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года. К таким выводам пришли эксперты сервисы недвижимости от Сбербанка «Домклик».

«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки - одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой. С момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года — в месяц Сбер выдавал более 5 тысяч кредитов. Снижение ставки на 0,3 процента в декабре позволило еще большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке», — прокомментировал Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка.

«Домклик», сервис недвижимости от СберБанка, проанализировал выдачи семейной ипотеки после снижения ставки с 5 процентов до 4,7 процента. За месяц банк выдал 7,5 тысячи таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 миллиарда рублей, что на 15,6 миллиарда рублей больше чем в среднем в месяц с начала 2021 года.

В конце декабря 2021 года Сбер также расширил возможности рефинансирования для своих клиентов. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки — улучшение условий кредитования дает людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком на покупку недвижимости на первичном рынке.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 миллионов рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.