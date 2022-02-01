Домклик от Сбера продлил скидку на ставку по ипотеке

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процента при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. Об этом говорится в сообщении Сбера. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

Скидкой 0,3 процента при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо попросить сотрудника банка добавить в сделку сервис электронной регистрации или выбрать соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на Domсlick.ru.

«Сейчас 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации Домклик. В 2021 году востребованность онлайн-регистрации выросла на 30 процентов в сравнении с 2020 годом. Благодаря сервису процесс подготовки и проведения сделки стал максимально удобным. Уверен, что продление акции позволит еще большему числу людей приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк», — прокомментировал Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

