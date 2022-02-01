Раскрыты главные предпочтения россиян при выборе отеля

Аналитики выяснили, в каких странах россияне бронируют самые дорогие отели, и раскрыли главные предпочтения туристов при выборе проживания в поездках. Об этом стало известно из результатов опроса онлайн-платформы для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Исследование показало, что наиболее дорогое жилье путешественники чаще всего арендовали в Турции, Италии или Испании. Также многие выбирали дорогостоящий отель или апартаменты во Франции, Греции, ОАЭ и Германии.

На вопрос о том, какова была стоимость самой дорогой гостиницы, 28,5 процента называли сумму от 5 до 10 тысяч рублей за сутки. 25 процентов отдали за одну ночь от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 21,5 процента заплатили от 20 до 30 тысяч рублей, а 17,8 процента — от 30 до 40 тысяч рублей. Более 40 тысяч рублей потратили 7,2 процента опрошенных.

Отмечается, что большая часть россиян (97 процентов) считают выбор отеля одним из самых важных моментов при планировании путешествия. 45 процентов респондентов уделяют этому не менее недели, остальные 55 процентов определяются за семь дней или меньше.

По данным OneTwoTrip, на концепцию отеля обращают внимание 62 процента туристов. 52 процента россиян относятся к отелям или апартаментам не просто как к месту для ночевки.

Ранее специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру» раскрыли стоимость самого дорогого авиабилета, купленного россиянами в январе. Наиболее затратным перелетом внутри страны оказался рейс из Москвы во Владивосток — стоимость авиабилета в одну сторону составила 244,7 тысячи рублей. Рейтинг самых дорогих зарубежных направлений возглавил рейс из Москвы в Кастри (Сент-Люсия) стоимостью 400 тысяч рублей в одну сторону.