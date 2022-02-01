У российской блогерши-миллионницы порвался грудной имплант во время беременности

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, находящаяся на последних сроках беременности, сообщила о разрыве грудного импланта. Такая информация появилась в ее Instagram-аккаунте, который насчитывает 10,6 миллиона подписчиков.

29-летняя предпринимательница опубликовала снимок, на котором видны небольшие уплотнения в области подмышечной впадины. По словам женщины, обнаружив новообразование, она сразу же обратилась в больницу. Доктор объяснил, что молочная железа действительно увеличилась, и отправил пациентку на УЗИ.

После процедуры выяснилось, что у Чекалиной разорвался грудной имплант. «Мне сначала проверили правую грудь, с которой все было нормально. Следом проверили левую, и тут-то выяснилось, что имплант поврежден. Внизу в грудь подтекает гель. Я даже сначала не поняла, что происходит», — рассказала блогерша.

Врачи отметили, что проблема возникла из-за бракованных имплантов: компания, выпускавшая эту продукцию, стала отзывать ее из-за низкого качества. Предпринимательница не знала об этом, поэтому не смогла вовремя обратиться к медикам.

Россиянке также сообщили, что проводить операцию во время беременности нельзя. Помимо этого, она не сможет кормить ребенка грудью.

Ранее в январе российская актриса Мария Горбань уменьшила грудь после родов и поделилась опытом. На размещенных в сети кадрах 35-летняя знаменитость попозировала в больничном халате вместе с пластическим хирургом и крестным отцом ее детей, Стефании и Нилана, Ильей Сергеевым. В описании к публикации актриса объяснила, что страдала из-за большого размера груди. В связи с этим она решила сделать операцию по ее уменьшению.