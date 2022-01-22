Российская актриса уменьшила грудь после родов и поделилась опытом

Российская актриса Мария Горбань уменьшила грудь после родов и поделилась опытом. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя знаменитость попозировала в больничном халате вместе с пластическим хирургом и крестным отцом ее детей, Стефании и Нилана, Ильей Сергеевым. В описании к публикации актриса объяснила, что страдала из-за большого размера груди. В связи с этим она решила сделать операцию по ее уменьшению.

«Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объем (70Е), девочки меня поймут. При каждой беременности она становилась еще больше. Как хорошо, что есть такие замечательные доктора. Илюша, спасибо, что в очередной раз избавил меня от ношения лифчика, я уже чувствую легкость. Вот только восстановлюсь, и сразу на спорт», — поделилась Горбань.

Пользователи сети поздравили артистку с удачной операцией. «Скорейшего восстановления, Мария! Вы красотка и невероятно добрый человек», «Легкого вам восстановления, Маша!», «Здоровья!», «Маша, поздравляю! Восстанавливайтесь быстрее!», «Поздравляю с удачным результатом», — писали юзеры.

В августе звезды массово уменьшили грудь и показали результат. Так, например, 31-летняя участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Анна Вакили (Anna Vakili) избавилась от имплантов в июле 2021 года поскольку, по ее словам, грудь полностью онемела из-за инородных предметов внутри.