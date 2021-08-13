Звезды массово уменьшили грудь и показали результат

Популярные модели и блогерши массово сделали операцию по уменьшению груди и показали результат. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание в The Sun.

Так, например, 31-летняя участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Анна Вакили (Anna Vakili) избавилась от имплантов в июле 2021 года поскольку, по ее словам, грудь полностью онемела из-за инородных объектов внутри.

В свою очередь телезвезда Лора Андерсон (Laura Anderson), также участвовавшая в упомянутом шоу, решилась на аналогичную процедуру и призналась, что «горько сожалеет» о том, что увеличила грудь в 18 лет. В то же время 26-летняя Клелия Теодору (Clelia Theodorou) решила удалить импланты из-за тянущих болей в области головы и шеи.

Кроме того, согласно материалу, подобные операции перенесли модели такие знаменитости, как Хлои Ферри (Chloe Ferry), Кейси Батчелор (Casey Batchelor) и Оливия Аттвуд (Olivia Attwood).

В мае подросток потратила сотни тысяч рублей на уменьшение груди из-за внимания мужчин. 18-летняя жительница Вашингтона Лилли Маки (Lilli Maki) рассказала, как мучилась из-за резко увеличившейся груди в подростковом возрасте. По ее словам, она доставляла ряд неудобств: постоянные боли в спине и излишнее внимание окружающих. В 17 лет Маки сделала операцию стоимостью семь тысяч фунтов стерлингов (727 тысяч рублей).