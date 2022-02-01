Россиянин ранил из ружья сына в ходе ссоры с сожительницей

В ХМАО россиянин ранил из ружья сына в ходе ссоры со своей сожительницей — он достал оружие будучи пьяным. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника, это произошло 18 декабря 2021 года в поселке Кондинское. Денис П. напился и в ходе ссоры со своей сожительницей достал ружье 16-го калибра для устрашения. В какой-то момент мужчина случайно выстрелил. Пуля попала в ногу его сына.

В ходе проверки выяснилось, что тот был осужден за убийство еще в 2008 году, а на свободу вышел в 2021-м. Местные правоохранительные органы должны были следить за тем, как он встал на путь исправления, и в профилактических целях проверять его состояние.

В результате случившегося возбуждены сразу два уголовных дела — по причинению тяжкого вреда здоровью и по халатности со стороны полицейских. Второе уголовное дело пока что значится как возбужденное по факту, а не в отношении конкретных лиц.