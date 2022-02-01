Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин ранил из ружья сына в ходе ссоры с сожительницей

Baza: житель ХМАО ранил сына из ружья во время ссоры с сожительницей

Фото: Globallookpress.com

В ХМАО россиянин ранил из ружья сына в ходе ссоры со своей сожительницей — он достал оружие будучи пьяным. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника, это произошло 18 декабря 2021 года в поселке Кондинское. Денис П. напился и в ходе ссоры со своей сожительницей достал ружье 16-го калибра для устрашения. В какой-то момент мужчина случайно выстрелил. Пуля попала в ногу его сына.

В ходе проверки выяснилось, что тот был осужден за убийство еще в 2008 году, а на свободу вышел в 2021-м. Местные правоохранительные органы должны были следить за тем, как он встал на путь исправления, и в профилактических целях проверять его состояние.

В результате случившегося возбуждены сразу два уголовных дела — по причинению тяжкого вреда здоровью и по халатности со стороны полицейских. Второе уголовное дело пока что значится как возбужденное по факту, а не в отношении конкретных лиц.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Северной Корее рассказали о «полностью зачахшем» Ким Чен Ыне
Маэстро Понасенков захотел превратить дом расчленителя Соколова в музей идиотов
В Госдуме назвали источник финансирования для увеличения украинской армии
Россия призвала США и Украину не нагнетать обстановку в Донбассе
Зафиксирована самая длинная молния за всю историю наблюдений
В Верховной Раде создадут следственную комиссию о событиях 2014 года в Крыму
Открывшему огонь по людям бывшему прапорщику милиции дали 18 лет колонии
Российский врач назвал новое последствие пандемии коронавируса
В Совфеде одобрили рекомендацию о максимальном переводе сотрудников на удаленку
Юрист назвал единственный законный способ взыскать долги за ЖКУ с граждан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.