Россиянин убил и расчленил ревновавшую его жену

В Красноярском крае убившего и расчленившего свою 20-летнюю супругу россиянина приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, жертва преступления ревновала своего 24-летнего мужа к другим женщинам и 30 сентября прошлого года в ходе совместного распития алкоголя между ними произошла ссора на этой почве. Конфликт закончился тем, что мужчина схватил кухонный нож и нанес своей супруге несколько ударов ножом, которые оказались смертельными.

Через пару дней убийца решил спрятать следы преступления — он расчленил свою жертву, завернул в одеяло и спрятал в расположенном по соседству гаражном кооперативе «Северный». Пять дней спустя останки обнаружили местные жители. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.