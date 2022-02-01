Появились подробности обнаружения пропавшей под Новгородом девочки

На теле пропавшей девочки в Новгородской области не обнаружили видимых следов насильственной смерти, однако рядом с местом медицинский эксперт заметил кровь. Такие подробности приводит «Комсомольская правда».

Уточняется, что сотрудники добровольческого отряда «Феникс» нашли тело пропавшего ребенка совсем недалеко от ее дома. «Это не лесная местность. Причину смерти покажет экспертиза», — отметил один из участников поисковой операции в разговоре с «КП».

Эксперт указал, что тело девочки около недели пролежало в снегу. После вскрытия в новгородском морге станет ясна причина ее смерти, добавил он.

Ранее сообщалось, что волонтеры нашли мертвой пропавшую в городе Холм Новгородской области маленькую девочку, тело ребенка было обнаружено в огороде соседнего дома.

На минувшей неделе суд арестовал мать ребенка и ее сожителя. Их подозревают в убийстве малолетнего ребенка.

После исчезновения девочки Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат СК.

Кроме того, прокуратура Новгородской области начала проверку чиновников, которые работали с семьей.