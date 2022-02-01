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Производители нефти приготовились к трудновыполнимой сделке

ОПЕК+ приготовилась договориться о наращивании добычи вопреки трудностям

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, как ожидается, на этой неделе готовы договориться о незначительном наращивании добычи, однако и нынешние договоренности о дополнительных поставках выполнить трудно, пишет Bloomberg.

Стремительное восстановление спроса после коронавирусного кризиса позволяет увеличивать добычу, однако ряду государств — от Нигерии до России — недостает мощностей, и страны сталкиваются с тем, что им сложно наращивать производство после длительного периода снижения добычи с учетом недостаточных инвестиций.

Хотя представители половины членов ОПЕК+ заявляют, что ожидают согласования дополнительного наращивания добычи на 400 тысяч баррелей в день на март, рынок испытывает дефицит, а цены поднимаются выше 90 долларов за баррель. В увеличении объемов уверены также специалисты, опрошенные Bloomberg, однако эксперты сомневаются, что сделка будет выполнена полностью. В ноябре группе удалось реализовать ее примерно на 60 процентов.

Достаточные мощности для серьезного увеличения добычи есть только у Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака, объяснил руководитель компании Gunvor Group, работающей на товарно-сырьевых рынках. Остальные же государства ОПЕК+ сталкиваются с последствиями недостаточных инвестиций последнего времени, что в последние месяцы касалось и России, второго по величине члена альянса. Давление оказывают и потенциальные геополитические риски, в том числе из-за противостояния Запада и Москвы.

Цены на нефть уже находятся на максимальных уровнях с 2014 года, чему способствует напряженность в международных отношениях. Часть представителей рынка уже считает неизбежным возвращение к отметке в 100 долларов за баррель. Утром 1 февраля Brent торгуется вокруг отметки в 89 долларов.

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Платон Щукин
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