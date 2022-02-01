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Россиянин перевел миллионы рублей мошенникам в попытке заработать на бирже

Мужчина из Орска за два месяца перевел пять миллионов рублей мошенникам

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Орска перевел пять миллионов рублей злоумышленникам, которые обещали научить его играть на бирже. Россиянин переводил эту сумму частями с конца прошлого года. Об этом во вторник, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, 56-летний мужчина в декабре 2021 года увидел в интернете рекламу о заработках на бирже. Россиянин перешел по рекламной ссылке, заполнил заявку на «участие в инвестиционных проектах».

Позже злоумышленники потребовали от него установить специальное приложение на телефон, дальнейшее взаимодействие шло через него. Периодически приложение сообщало мужчине реквизиты, на которые нужно было перевести ту или иную сумму для «игры на бирже».

Таким образом, за два месяца россиянин перевел мошенникам почти пять миллионов рублей. В какой-то момент он понял, что его обманули, и пошел с заявлением в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Если преступников поймают, то им может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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