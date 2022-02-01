В ЕС заявили о планах пересмотреть политику инвестирования в экономику России

Евросоюзу следует пересмотреть вопросы инвестирования в российскую экономику, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. С таким мнением дипломат выступил в ходе интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), отмечает ведущая Екатерина Котрикадзе в своем Telegram-канале.

«Страны-члены Европейского союза — это крупнейший инвестор российской экономики. У нас могут быть разногласия, но в практическом плане, с экономической точки зрения мы, европейцы, мы — те, кто вкладывает больше денег в российскую экономику, чем кто-либо. И определенно это нужно будет пересмотреть», — заявил Боррель.

По словам Котрикадзе, полное интервью с дипломатом выйдет в эфир в ближайшее время.

На протяжении последних недель ЕС обещает ввести новые санкции в отношении России в случае «вторжения на Украину», которое якобы готовится властями. Москва при этом отрицает все обвинения, некоторые европейские политики также признают, что не видят прямых доказательств враждебным намерениям РФ.