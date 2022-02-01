Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы

Идущая на Землю волна солнечной плазмы может привести к ухудшению самочувствия у некоторых людей и повлиять на риск инфаркта у сердечников. Такую опасность в разговоре с «Лентой.ру» назвала россиянам доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус.

По словам ученой, такие явления часто происходят в феврале и марте. Из-за них у метеочувствительных людей может сильнее болеть голова или возникать неожиданное ощущение усталости, а метеопатам с не очень хорошей опорно-двигательной системой волна солнечной плазмы грозит плохим самочувствием, слабостью и болью в суставах.

«Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта», — добавила Бреус, говоря об опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы.

Она отметила, что отдельного медицинского средства против таких явлений нет, поэтому чаще всего люди с проблемами с сердечно-сосудистой системой просто увеличивают на такие периоды объем принимаемых лекарств.

О приближении к Земле волны солнечной плазмы, вызванной вспышкой на Солнце 29 января, сообщил Американский центр космических данных, явление ожидается 2-3 февраля. Предполагается, что 2 февраля пройдет умеренная геомагнитная буря (уровень G2), которая будет сопровождаться полярными сияниями на низких широтах. 3 февраля сила геомагнитной бури снизится до слабого уровня (G1).