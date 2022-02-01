Оценены доходы России от резкого роста цен на газ

Доходы России от резкого роста цен на газ можно оценить примерно в 63 миллиарда долларов, заявил на пресс-брифинге глава аналитической группы по нефтегазовому сектору «Ренессанс Капитала» Александр Бурганский, передает корреспондент «Ленты.ру»

В среднем нормальная цена на газ должна составлять около 250-300 долларов за тысячу кубометров, соответственно, актуальные цены превышают ее примерно на 700 долларов, объяснил специалист.

Если исходить из того, что соответствующая стоимость топлива будет фиксироваться в общей сложности на протяжении полугода, по первый квартал 2022 года, то при объеме поставок в 90 миллиардов кубометров газа можно получить сумму в 63 миллиарда, указал Бурганский.

Цены на газ в Европе начали резкий рост с осени 2021 года. На максимуме в середине декабря они приближались к 2200 долларов за тысячу кубометров, однако затем начали снижение. 1 февраля стоимость мартовских фьючерсов снижается к закрытию предыдущего дня и колеблется вокруг отметки 900 долларов за тысячу кубометров.

