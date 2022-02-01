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Европа захотела разрешить глобальную проблему за счет импортозамещения

Власти стран Евросоюза решили организовать импортозамещение в области микросхем

Фото: Pixabay

Евросоюз захотел решить глобальную проблему нехватки микросхем за счет импортозамещения, пишет Bloomberg. Однако это породило дискуссию между разными странами, поскольку некоторые выступают за введение жестких правил и ограничений.

Поводом для реформ и разработки властями ЕС собственной программы послужил полупроводниковый кризис, вылившийся в глобальный дефицит микросхем, используемых для производства широкого круга товаров. Центром мирового производства чипов является Китай, что делает остальные страны зависимыми от его компаний и цепочки поставок.

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Основной пункт реформы заключается в налаживании собственного производства микросхем из полупроводниковых материалов. При этом власти большинства стран соглашаются с тем, что реализовать такую меру не удастся без государственных субсидий производителям. При этом отдельные страны, в частности Бельгия, Франция, Германия, Италия и Нидерланды, настаивают, что государственные инвестиции должны быть ограничены и направлены на исследования и разработку, а не на производство — иначе неизбежна гонка между европейскими производителями.

Кроме того, государственная помощь на уровне отдельных стран или всего ЕС должна адресоваться местным разработчикам и производителям. Брюсселю необходимо разработать механизм контроля за тем, чтобы средства не доставались иностранным конкурентам европейских компаний, подчеркивают представители правительств стран, активно участвующих в подготовке реформы.

Также представители пяти наиболее активных стран заявляют о недопустимости решоринга — процесса возврата в страну происхождения компании, прежде переместившей производство в регион с дешевой рабочей силой и другими факторами производства.

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Платон Щукин
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