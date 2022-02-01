Европа захотела разрешить глобальную проблему за счет импортозамещения

Евросоюз захотел решить глобальную проблему нехватки микросхем за счет импортозамещения, пишет Bloomberg. Однако это породило дискуссию между разными странами, поскольку некоторые выступают за введение жестких правил и ограничений.

Поводом для реформ и разработки властями ЕС собственной программы послужил полупроводниковый кризис, вылившийся в глобальный дефицит микросхем, используемых для производства широкого круга товаров. Центром мирового производства чипов является Китай, что делает остальные страны зависимыми от его компаний и цепочки поставок.

Основной пункт реформы заключается в налаживании собственного производства микросхем из полупроводниковых материалов. При этом власти большинства стран соглашаются с тем, что реализовать такую меру не удастся без государственных субсидий производителям. При этом отдельные страны, в частности Бельгия, Франция, Германия, Италия и Нидерланды, настаивают, что государственные инвестиции должны быть ограничены и направлены на исследования и разработку, а не на производство — иначе неизбежна гонка между европейскими производителями.

Кроме того, государственная помощь на уровне отдельных стран или всего ЕС должна адресоваться местным разработчикам и производителям. Брюсселю необходимо разработать механизм контроля за тем, чтобы средства не доставались иностранным конкурентам европейских компаний, подчеркивают представители правительств стран, активно участвующих в подготовке реформы.

Также представители пяти наиболее активных стран заявляют о недопустимости решоринга — процесса возврата в страну происхождения компании, прежде переместившей производство в регион с дешевой рабочей силой и другими факторами производства.

