В России участник террористической организации пойдет под суд

Следователи завершили расследование дела 21-летнего приезжего, готовившего теракт в московском регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Задержанного обвинили в обучении для осуществления террористической деятельности в интересах запрещенной террористической организации и в подготовке к теракту. В ближайшее время молодой человек пойдет под суд в Московской области.

По версии следствия, иностранец добровольно вступил в ряды террористов и в июне 2021 года придумал, как устроить взрыв на территории московского региона. Он купил компоненты для самодельного взрывного устройства, инструменты и оборудование, однако об этом узнали оперативники.

Как уточнила Врадий, в ходе совместной работы ФСБ, СКР, МВД и Росгвардии злоумышленника удалось задержать.

Было установлено, что, вступив в запрещенную организация, молодой человек прошел обучение по видеороликам, отправленным ему экстремистом-вербовщиком. Кроме того, обвиняемый финансировал террористическую деятельность.

