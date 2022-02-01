Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские полицейские задержали притворявшегося женщиной вора

В Хабаровске полицейские задержали надевавшего женскую одежду и парик вора

Кадр: МВД РФ

В Хабаровске задержали 33-летнего россиянина, который на сутки снимал квартиры, а затем возвращался в них и выносил ценности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным следователей, вор съезжал из арендованного жилья, а спустя несколько дней возвращался, подбирал ключи, проникал в помещение и похищал плазменные телевизоры. Ущерб от его действий оценили в 100 тысяч рублей.

Также установлено, что для конспирации злоумышленник притворялся женщиной. Он надевал женскую одежду и парик.

Были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Северной Корее рассказали о «полностью зачахшем» Ким Чен Ыне
Порошенко остался недоволен преобразованиями Зеленского в армии
Перечислены главные тренды 2022 года
Российская гимнастка показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае
В России выпустили партию автоматов для заказчика из АТР
В правительстве назвали срок окончательного решения по регулированию криптовалют
Полиция Германии оцепила школу из-за сообщений о вооруженном подростке
Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»
Познер оценил закон об иноагентах
Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися в баре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.