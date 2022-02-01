Российские полицейские задержали притворявшегося женщиной вора

В Хабаровске задержали 33-летнего россиянина, который на сутки снимал квартиры, а затем возвращался в них и выносил ценности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным следователей, вор съезжал из арендованного жилья, а спустя несколько дней возвращался, подбирал ключи, проникал в помещение и похищал плазменные телевизоры. Ущерб от его действий оценили в 100 тысяч рублей.

Также установлено, что для конспирации злоумышленник притворялся женщиной. Он надевал женскую одежду и парик.

Были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.