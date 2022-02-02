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Сбер вошел в тройку сильнейших банковских брендов мира

Сбер вошел в топ-3 сильнейших банковских брендов мира, говорится в отчете Banking 500 2022

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сбер вошел в топ-3 сильнейших банковских брендов мира. Банк занял третье место по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг ААА+. Об этом говорится в отчете Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance.

Несмотря на пандемию коронавируса Сбер увеличил данный показатель на 0,3 процентного пункта за прошедший год.
Кроме того, за год Сбер значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 9 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в 12,8 миллиарда долларов — на 36 процентов больше, чем год назад, — что позволило Сберу занять 20-ю строчку в рейтинге самых дорогих банковских брендов мира. Годом ранее банк находился на 29-м месте.

Ранее Сбер был признан сильнейшим брендом Европы (согласно отчету Global 500 2022), опередив Ferrari. По итогам года сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда России.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в сфере оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путём количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях на рынке, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.

Татьяна Романова
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