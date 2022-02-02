Крокодил откусил руку стиравшей одежду в реке женщине

Крокодил откусил руку стиравшей в реке белье жительнице района Мбире в зимбабвийской провинции Центральный Машоналенд. Об этом сообщает The Herald.

40-летняя Эсинери Кадзиянике из деревни пошла на реку Анджва, чтобы постирать одежду. Другой житель деревни, Фрешер Муодза, рассказал, что зимбабвийка находилась на берегу и на нее неожиданно напал крокодил. Рептилия откусила женщине левую руку.

Лишившуюся конечности в результате нападения рептилии женщину экстренно госпитализировали. Подробностей о ее состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш гигантский крокодил откусил ногу сторожу. Мужчина закричал, и прохожие бросились ему на помощь. Спустя 15 минут индийцам удалось освободить пострадавшего из челюстей хищника.