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Крокодил откусил руку стиравшей одежду в реке женщине

В Зимбабве женщина пошла на реку стирать белье и лишилась левой руки из-за крокодила

Фото: Shutterstock

Крокодил откусил руку стиравшей в реке белье жительнице района Мбире в зимбабвийской провинции Центральный Машоналенд. Об этом сообщает The Herald.

40-летняя Эсинери Кадзиянике из деревни пошла на реку Анджва, чтобы постирать одежду. Другой житель деревни, Фрешер Муодза, рассказал, что зимбабвийка находилась на берегу и на нее неожиданно напал крокодил. Рептилия откусила женщине левую руку.

Лишившуюся конечности в результате нападения рептилии женщину экстренно госпитализировали. Подробностей о ее состоянии не приводится.

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Алиса Дмитриева
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Крокодил откусил руку стиравшей одежду в реке женщине
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