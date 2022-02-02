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Силовики провели обыски у российского депутата

В Дзержинске задержана депутат гордумы Мигунова, подозреваемая в превышении полномочий

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и СКР задержали депутата городской думы Дзержинска Нижегородской области Наталью Мигунову, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, депутат также возглавляла муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Там проводятся обыски.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, против директора и сотрудника учреждения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

По версии следствия, с 2016-го по 2019 год подозреваемые подыскали и фиктивно трудоустроили в «Ритуал» не менее семи граждан, которые не исполняли трудовые обязанности. За это время фигуранты присвоили себе их зарплату на общую сумму в 1,1 миллиона рублей.

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Мария Рубникович
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