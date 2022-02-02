Президент Хорватии обвинил Британию в разжигании российско-украинского конфликта

Хорватский президент Зоран Миланович обвинил Великобританию в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет Euractive.

«[Великобритания] вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшую второстепенной державу, и Вашингтоном», — заявил лидер Хорватии. Он также отметил, что после выхода из Евросоюза британская сторона играет куда меньшую роль для членов объединения.

Отвечая на вопрос о том, почему президент Хорватии не встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом во время его визита в страну, Миланович ответил, что его статус не соответствует подобным переговорам. «Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав», — сказал президент.

Ранее он увидел вину Европы в разжигании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, украинская сторона постоянно идет путем «конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой». Он назвал «опасными шарлатанами» всех, кто подстрекает к противостоянию Киев и Москву.