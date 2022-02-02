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Испанская газета опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Испанская газета El País опубликовала ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности США и НАТО, с одной стороны, предлагают восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств. С другой стороны, они угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии России в отношении Украины». Об этом говорится в тексте, опубликованном испанской газетой El Pais.

США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также «принять ряд мер по укреплению доверия» в военной сфере: в частности, наладить линию для экстренных контактов, которые помогут предотвращать инциденты в воздухе и на море.

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В Вашингтоне также хотят немедленно начать обсуждение договоренностей на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем. В рамках этого диалога также предлагают обсуждать тактическое ядерное оружие.

Кроме того, США готовы обсудить взаимные меры по обеспечению прозрачности и взаимные обязательства как Вашингтона и Москвы по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и постоянных сил с боевой миссией на территории Украины.

Виктория Кондратьева
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