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Талибы назначили женщин на руководящие должности

«Талибан» объявил о назначении женщин на руководящие должности в сфере здравоохранения

Фото: Ali Khara / Reuters

Движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое движение) впервые с момента захвата власти в Афганистане в августе 2021-го объявило о назначении женщин на руководящие должности. Как уточнил в социальных сетях замминистр информации и культуры Забихулла Муджахид, пока речь идет только о сфере здравоохранения.

По распоряжению главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле — единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода в Афганистане. А доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в квартале Шахрара в Кабуле.

После начала наступления талибов в августе из страны бежал президент Ашраф Гани, большинство городов сдались без боя. Часть населения бежала, опасаясь за свою жизнь: будучи у власти до своего свержения в 2001 году, талибы нарушали права человека, и особенно женщин. Сейчас представители движения обещают, что будут обеспечивать их права и свободы, но в рамках шариата.

Пока талибы разрешили женщинам работать и учиться, если те будут носить хиджаб, закрывающий все тело и лицо. Но им запретили перемещаться на большие расстояния без сопровождения мужчин и заниматься спортом.

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Елизавета Наумова
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