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Захарова уличила главу МИД Великобритании в незнании географии

Захарова пошутила над главой МИД Британии из-за фразы о странах Прибалтики у Черного моря

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над главой МИД Великобритании Лиз Трасс из-за ее фразы о готовности поддерживать страны Прибалтики у Черного моря. Слова Захаровой опубликованы в Telegram-канале.

Представитель МИД уличила Трасс в незнании географии. Так Захарова прокомментировала заявление британского дипломата в эфире «Би-би-си»: согласно ему, Лондон продолжает «снабжать и предоставлять дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море».

«Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, (...) а потому, что Англия раньше была великой морской державой и остается морской до сих пор», — заявила Захарова.

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Виктория Кондратьева
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