Пропавшая жена Ким Чен Ына появилась на публике

Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ли Соль Джу, которая ранее пропала из поля зрения журналистов, появилась на публике. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, супруга политика вышла в свет впервые за последние пять месяцев. Вместе с Ким Чен Ыном она посетила представление в Художественном театре Мансудэ в Пхеньяне, которое было приурочено к празднованию Нового года по лунному календарю.

Супругов сопровождала тетя северокорейского лидера Ким Гён Хи, дочь основателя КНДР Ким Ир Сена, которая редко появляется на публике после того, как ее мужа Чан Сон Тхэка казнили по обвинению в коррупции и распутном образе жизни в 2013 году. Уточняется, что обе женщины были одеты в традиционный корейский костюм — ханбок — и сидели на соседних креслах.

До этого Ли Соль Джу выходила в свет в начале сентября 2021 года — тогда она приняла участие в мероприятиях по случаю годовщины основания КНДР и вместе с мужем посетила усыпальницу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

При этом ранее, отмечает Reuters, Ли Соль Джу часто сопровождала Ким Чен Ына на светских и военных мероприятиях, а также в деловых поездках. Два года назад она перестала появляться на публике и вышла в свет только в феврале 2021-го. Тогда журналисты предположили, что подобное длительное отсутствие супруги политика могло быть связано с ее беременностью.

Для Ким Гён Хи это появление стало первым с января 2020 года. Она считалась одной из ключевых фигур КНДР в первые годы пребывания Ким Чен Ына у власти, однако после казни мужа на шесть лет пропала. Национальная разведывательная служба Южной Кореи в 2017 году сообщала, что Ким Гён Хи проходит лечение за пределами Пхеньяна, но точной информации о ее болезни не поступало.

