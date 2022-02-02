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В Совфеде дали оценку перспективам переговоров по безопасности

Сенатор Совфеда Климов: если РФ не устроят ответы, она обеспечит безопасность по-другому

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Если ответы США и НАТО по гарантиям безопасности не устроят Россию, а дипломатические переговоры зайдут в тупик, российской стороне придется обеспечивать свою безопасность другими доступными ей способами. Такую оценку дал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет РИА Новости.

По его словам, с момента сообщения о передаче США и НАТО ответа Москве на Западе пошли многочисленные утечки. Их смысл заключается в том, чтобы доказать «так называемой мировой общественности, что США и НАТО категорически отвергают суть предложений России, демонстрируя свое "нерушимое единство"», подчеркнул Климов.

Он добавил, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что Москву интересуют ответы по существу на главные вопросы.

Ранее испанская газета El País опубликовала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Сообщалось, что они готовы восстановить отношения с Россией, однако могут развернуть больше войск в Восточной Европе в случае ее «агрессии в отношении Украины».

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Юлия Ямпольская
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