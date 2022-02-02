Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

США и НАТО готовы восстановить отношения с Россией, однако могут развернуть больше войск в Восточной Европе в случае ее «агрессии в отношении Украины». Об этом говорится в ответе Соединенных Штатов и альянса на предложения России по гарантиям безопасности, опубликованном испанской газетой El País.

Стороны предложили восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств. Кроме того, США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также «принять ряд мер по укреплению доверия» в военной сфере: в частности, наладить линию для экстренных контактов, которые помогут предотвращать инциденты в воздухе и на море.

При этом, как и Россия, представители Запада не готовы пойти на уступки по принципиальным для себя вопросам.

Вашингтон отказался дать Москве гарантии, что Украина не станет членом НАТО

Согласно тексту документа, США продолжают полностью поддерживать политику открытых дверей Североатлантического альянса для всех государств, в связи с чем гарантии невступления Украины в организацию невозможны.

При этом США готовы обсудить вопрос неделимости безопасности с Россией, согласно которому безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

Вашингтон подчеркнул, что это лишь один из пунктов соглашений Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заключенных в 2010 году, и что остальные положения договора нельзя игнорировать. В частности, американская сторона напомнила о праве каждой страны присоединяться к какому бы то ни было альянсу

США предложили немедленно обсудить договоры по вооружениям

В Вашингтоне хотят немедленно начать обсуждение договоренностей на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем. В рамках этого диалога также предлагают обсуждать тактическое ядерное оружие.

Кроме того, США готовы обсудить взаимные меры по обеспечению прозрачности и взаимные обязательства как Вашингтона, так и Москвы по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и постоянных сил с боевой миссией на территории Украины.

Американская сторона готова обсуждать с Москвой механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше. При этом Вашингтон потребовал от Москвы зеркальных мер в отношении двух ракетных баз наземного базирования по своему выбору на территории России

Дипломатический источник подтвердил подлинность документа

Источник РИА Новости заявил, что опубликованные бумаги — это действительно ответы США и НАТО на российские предложения.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии «Газете.Ru» отказалась подтверждать подлинность ответов США и НАТО, отметив, что с таким вопросом лучше обращаться к американским представителям.