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Подтверждена подлинность опубликованного ответа США и НАТО по безопасности

Источник РИА Новости подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Так, собеседник агентства ответил утвердительно на вопрос о том, может ли он подтвердить, что появившийся в СМИ документ является подлинным.

Испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на ранее озвученные инициативы Москвы в среду, 2 февраля. В документе, в частности, говорилось, что Вашингтон не готов дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО.

Кроме того, США призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации у украинских границ и выразили готовность обсудить с Москвой принцип неделимости безопасности, согласно которому безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. При этом в Вашингтоне напомнили о праве каждой страны присоединяться к любому альянсу.

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Варвара Кошечкина
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