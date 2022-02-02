Подтверждена подлинность опубликованного ответа США и НАТО по безопасности

Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Так, собеседник агентства ответил утвердительно на вопрос о том, может ли он подтвердить, что появившийся в СМИ документ является подлинным.

Испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на ранее озвученные инициативы Москвы в среду, 2 февраля. В документе, в частности, говорилось, что Вашингтон не готов дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО.

Кроме того, США призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации у украинских границ и выразили готовность обсудить с Москвой принцип неделимости безопасности, согласно которому безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. При этом в Вашингтоне напомнили о праве каждой страны присоединяться к любому альянсу.