США отказались гарантировать невступление Украины в НАТО

Вашингтон отказался дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО. Об этом сообщается в тексте письменного ответа США на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе на сайте издания El Pais.

Согласно тексту документа, США продолжают полностью поддерживать политику открытых дверей Североатлантического альянса для всех государств, в связи с чем гарантии невступления Украины в организацию невозможны.

Вашингтон также призвал Москву к немедленной деэскалации ситуации возле украинских границ. В ответе американской стороны подчеркнуто, что прогресс в заявленных вопросах может быть достигнут только при снижении напряженности между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что в ответе на российские предложения США выразили готовность обсудить вопрос неделимости безопасности с РФ, согласно которому безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. При этом в Вашингтоне напомнили о праве каждой страны присоединяться к любому альянсу.