Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США отказались гарантировать невступление Украины в НАТО

El País: США не дали России гарантий, что Украина не станет членом НАТО

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вашингтон отказался дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО. Об этом сообщается в тексте письменного ответа США на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе на сайте издания El Pais.

Согласно тексту документа, США продолжают полностью поддерживать политику открытых дверей Североатлантического альянса для всех государств, в связи с чем гарантии невступления Украины в организацию невозможны.

Вашингтон также призвал Москву к немедленной деэскалации ситуации возле украинских границ. В ответе американской стороны подчеркнуто, что прогресс в заявленных вопросах может быть достигнут только при снижении напряженности между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что в ответе на российские предложения США выразили готовность обсудить вопрос неделимости безопасности с РФ, согласно которому безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. При этом в Вашингтоне напомнили о праве каждой страны присоединяться к любому альянсу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Подтверждена подлинность опубликованного ответа США и НАТО по безопасности
Никас Сафронов нашел объяснение малолюдности на похоронах Леонида Куравлева
В Белоруссии задержали уволившегося во время протестов следователя
Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты за рубеж
Звезда «Аншлага» рассказал о жизни на две семьи
Раскрыты главные недостатки беспилотных автомобилей
Российский врач рассказала о симптомах омикрона при повторном заражении
В Москве контактировавшие с больными COVID-19 смогут открыть больничный онлайн
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за убежища Исмаилову
Продажи российского зерна рухнули
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.