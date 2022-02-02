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Обнародована позиция США по неделимости безопасности

США готовы обсудить вопросы неделимости безопасности с Россией

Фото: Ron Przysucha / globallookpress.com

США готовы обсудить вопрос неделимости безопасности с Россией, согласно которому безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. Об этом говорится в тексте ответов на предложения РФ по гарантиям безопасности, опубликованном испанской газетой El Pais.

При этом официальный Вашингтон подчеркнул, что это лишь один из пунктов соглашений Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заключенных в 2010 году, и что остальные положения договора нельзя игнорировать. В частности, американская сторона напомнила о праве каждой страны присоединяться к какому бы то ни было альянсу.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и их союзников по НАТО по неделимости безопасности, отметив, что Запад пытается предать забвению данный принцип, а это непозволительно. Дипломат добавил, что уже предпринял некоторые шаги, чтобы этого не произошло.

Виктория Кондратьева
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