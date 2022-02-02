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Рост цен в Европе поставил рекорд

Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в 5,1 процента

Фото: Shutterstock

Инфляция в еврозоне поставила рекорд, достигнув 5,1 процента, следует из предварительных оценок статистической службы Евросоюза.

Показатели превзошли ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg: из их прогнозов следовал уровень в 4,4 процента. В Италии рост цен превысил прогнозы аналитиков более чем на один процентный пункт, ускорившись до 5,3 процента. Негативная картина в еврозоне сложилась вопреки тому, что в ее двух крупнейших экономиках, Германии и Франции, инфляция замедлилась. Общему высокому показателю способствовал энергетический кризис с подорожанием энергии почти на 29 процентов.

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Данные вышли в преддверии решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), которому необходимо определиться по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. На соответствующие меры уже идут регуляторы в США и Великобритании (притом Банк Англии настроен поднять ключевую ставку второй раз подряд).

Таргет ЕЦБ по инфляции составляет два процента. Глава регулятора Кристин Лагард ранее неоднократно говорила, что ожидает стабилизации ситуации с ростом цен по мере снижения расходов на электричество и отопление, а также разрешения проблем в цепочках поставок, ударивших по работе заводов. Теперь же она сталкивается с тем же давлением, что уже заставило другие центробанки перестать считать проблему временной.

В России в 2021 году инфляция составила 8,39 процента. Центральный банк страны на фоне роста цен неоднократно шел на повышение ключевой ставки, последний раз — в конце года.

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Платон Щукин
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