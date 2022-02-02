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69-я параллель

В WWF России попросили помощи в создании «медвежьих патрулей» в Арктике

В WWF России обратились за помощью в создании «медвежьих патрулей» в Арктике

Фото: Shutterstock

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в социальных сетях обратилось за финансовой помощью в создании «медвежьих патрулей» в Арктике. Об этом говорится в группе организации во «ВКонтакте».

«Это связано как с изменениями климата — ледовый покров образуется позже обычного, — так и с тем, что в Арктике становится больше людей. Происходит освоение региона, и при его освоении необходимо помнить о том, насколько хрупки местные экосистемы, и учитывать интересы их сохранения», — объяснили в WWF России изданию News.ru.

В организации добавили, что «медвежьи патрули» набираются из числа местных жителей — для их работы нужно оборудование. Людям необходимы специальные сигналы, которые позволят отогнать медведей для наблюдения за ними на расстоянии. Помимо этого, патруль снабжает северные поселки специальными антиконфликтными системами оповещения.

Бригады «медвежьих патрулей» ранее были организованы в некоторых арктических поселках в 2016-2019 годах. Их участники прошли тренинги для предотвращения конфликтов между людьми и животными, а также занимались осмотром и охраной территорий на снегоходах и квадроциклах.

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Анастасия Шейкина
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