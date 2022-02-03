Байден раскрыл подробности ликвидации главаря ИГ

Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии Абу аль-Курайши был уничтожен в результате того, что сам привел в действие взрывное устройство. Подробности ликвидации боевика раскрыл президент США Джо Байден в ходе обращения к нации по итогам операции.

Во время ликвидации главаря ИГ американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей. При этом газета The Washington Post писала, что в результате операции погибли по меньшей мере 13 невинных людей.

Во время операции не обошлось и без некоторых происшествий: так, с одним из вертолетов США возникли неполадки, и военным пришлось уничтожить его. «Было решено, что не имеет смысла доставлять его к следующему месту или возвращать... Это не имело отношения к каким-либо враждебным действиям», — отмечается в заявлении.

По словам президента, именно аль-Курайши был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в сирийском городе Хасеке. Нападение на тюрьму — самая крупная операция ИГ с весны 2019 года.