В российском регионе родители извинились перед властями за просьбу о новой школе

В селе Кетово Курганской области родители запустили флешмоб с извинениями перед властями российского региона «за создание информационного резонанса» вокруг открытия новой школы. Об этом говорится в группе общественной организации «Родительский комитет» во «ВКонтакте».

Новое учебное учреждение на 1100 мест в Кетово построили еще в 2020-м году, но так и не открыли. Сами власти объяснили это так: «Сразу после ввода объекта резко изменил свою позицию и несколько раз отказался от предложений администрации Кетовского района о выкупе школы по цене, определенной независимой оценкой».

Также правительство Курганской области заявило, что строительство указанного объекта оказалось бизнес-проектом и «возможно, причиной тому служили былые договоренности с экс-чиновниками либо укоренившаяся десятилетиями местечковая практика действовать именно такими способами».

Местные власти считают, что родителей, которые требуют открытия новой школы, потому что их дети вынуждены учиться в старой, не соответствующей нормам и правилам, и привлекают к этому внимание общественности, в активную деятельность вовлекли заинтересованные лица.

Они потребовали, чтобы эта деструктивная деятельность была прекращена, а «лица, стоящие за этой ситуацией, если они реально заинтересованы в законном диалоге и в обеспечении детей новой школой, а не только в собственном обогащении, должны принести извинения жителям Курганской области за свои неправомерные действия, в которых усматриваем попытку манипуляции и введения в заблуждение».

После этого родители школьников начали записывать видеообращения и публиковать их в соцсетях с хэштегом #ПравительствоЗауральяПростиНас.

«Правительство Курганской области выступило с заявлением, где потребовало от нас извиниться за нашу слишком активную деятельность по открытию кетовской школы. Если это на самом деле поможет открытию школы... Правительство Курганской области, извините нас! Только откройте школу», — говорит на записи один из родителей.

В январе стало известно, что в Воронеже школьников фактически лишили туалета. Родители учеников младших классов рассказали, что в городской общеобразовательной школе №30 на первом этаже не работает часть унитазов, а те, что функционируют, — грязные и без стульчаков.

