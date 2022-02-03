Описана ситуация в Казахстане спустя месяц после протестов

Радикальные протесты в Казахстане прекратились, но полностью ситуация не успокоилась, рассказал «Ленте.ру» политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он рассказал о том, как изменилась ситуация в Казахстане спустя месяц после начала январских беспорядков.

Новые протесты

Протестная волна, захватившая страну в начале января, прекратилась, однако сейчас там возникли совершенно иные протестные действия, отметил политолог. Так, в Казахстане идут акции против передачи образовательных учреждений коммерческим организациям, выступают против этой реформы и педагогические коллективы ряда школ. «Особенно активную кампанию против вызвала попытка передать университет в Северо-Казахстанской области американцам, поскольку активисты утверждают, что это приведет к пропаганде ЛГБТ в рамках учебных программ вуза», — рассказал Мендкович.

Новые протесты не являются радикальными как январские, протестующие требуют отмены передачи коммерческим организациям учебных учреждений и отставки министра образования Асхата Аймагамбетова, поделился политолог. Речи об отставке правительства и, тем более, президента Касым-Жомарта Токаева не идет, участники протеста, скорее, апеллируют к последнему. «Если власть продолжит неадекватно реагировать на запрос общества, существует риск определенной радикализации протеста, окончательной потери доверия к высшему руководству страны», — предположил Мендкович.

Политолог считает, что государство сейчас пребывает в растерянности и пытается ликвидировать недовольство с помощью частных пиар-кампаний, но это вызывает только рост возмущения.

Руководству Казахстана предстоит адаптироваться к новым условиям. Государство не может далее существовать в рамках чисто авторитарной модели, необходимо идти навстречу обществу, в том числе, искать пути диалога с русскоязычным большинством Никита Мендкович политолог, глава Евразийского аналитического клуба

Старые проблемы

Политолог не стал сводить происходящее сейчас в политике Казахстана к борьбе между бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым и Токаевым. О ней, на его взгляд, речи не идет. Уход Назарбаева из большой политики во многом был достигнут благодаря полюбовному компромиссу, отметил Мендкович. Для Токаева главным вызовом является не влияние предшественника, а неэффективность государственной машины, которой он управляет, считает политолог.

По его словам, после январских протестов наблюдался локальный рост авторитета Токаева за счет того, что он признал социальные проблемы и другие фундаментальные недостатки страны и заявил о желании что-то менять. Мендкович предположил, что Токаев осознал, что государственный аппарат часто принимает решения вопреки заявленной им политики, и произвел перестановки. Так как силовые структуры показали небоеспособность в период январских беспорядков, была проведена реорганизация Комитета национальной безопасности (КНБ), отметил политолог.

«Проблема в том, что на текущий момент он, с одной стороны, пока не добился каких-то конкретных результатов, с другой стороны, старая команда министров продолжает проводить старую, неприемлемую народом политику. В том числе де-факто приватизацию образования, в том числе продвижение западных ценностей, которые неприемлемы обществом, без оглядки на позицию этого самого общества. Фактически система продолжает по инерции делать то же самое, что привело к дестабилизации раньше», — заключил политолог.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти. Руководство страны связало столкновения с нападением международных террористов и обратилось за помощью к миротворческим силам ОДКБ.