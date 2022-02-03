Контроль за техосмотром в России сделают понятным с помощью цифровых сервисов

Правительство России утвердило «дорожную карту» дальнейшего реформирования отрасли техосмотра в 2022-2023 годах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что владельцев транспортных средств, для которых сохранилась обязанность проходить техосмотр, ждут упрощенные правила проверки и новые тарифы. Их разработкой займется Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая должна будет представить в правительство соответствующий доклад не позднее 1 апреля. Изменения в методику должны вступить в силу до 30 мая 2022 года, уточняется в документе.

Помимо этого, полномочия по проверке операторов техосмотра передадут из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. По данным издания, Росаккредитация планирует сделать контроль за техосмотром «прозрачным и понятным» с помощью «цифровых сервисов». Отмечается, что цифровые технологии также позволят ввести «дополнительные удобные сервисы для бизнеса».

В декабре 2022 года депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. Согласно документу, предусматривается освобождение от прохождения процедуры для легковых автомобилей и мотоциклов, которые россияне используют только в личных целях.