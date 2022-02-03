Москвичам предложили отметить День святого Валентина ночевкой в торговом центре

Московский торговый центр (ТЦ) «Авиапарк» ко Дню святого Валентина запускает необычную акцию — в ночь с 13 по 14 февраля он превратится в гостиницу, где сможет переночевать пара влюбленных. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс на «свидание мечты» пройдет с 3 по 9 февраля на сайте ТЦ. Для участия необходимо заполнить заявку и записать видео с рассказом о том, как должна выглядеть идеальная ночь в закрытом торговом центре для двоих.

«Мы часто слышим от посетителей, что они мечтают побродить по торговому центру после закрытия, как в каком-нибудь фильме. Подумали, а почему бы и нет», — сказал директор по маркетингу Максим Лапчук.

Уточняется, что победители переночуют в магазине для здорового сна Askona Concept Store — в комнате размером 15 квадратных метров, которая закрывается на ключ и изолируется светонепроницаемыми шторами.

Также в День всех влюбленных пару ждут подарки от партнеров акции: ужин и завтрак от ресторана Novikov Group, коробка конфет ручной работы и согревающий ягодный горячий шоколад.

Специально для победителей организуют закрытый показ в премиум-зале кинотеатра и предложат поучаствовать в гонках на поломоечных машинах, а также проведут экскурсию по главной достопримечательности «Авиапарка» — 23-метровому аквариуму.

«Для пары проведут небольшую экскурсию во время кормления рыб, покажут, как аквалангисты погружаются в аквариум, и расскажут, почему одну из мурен зовут Настя, зачем рыбки проходят карантин и сколько килограммов корма съедают обитатели аквариума в день», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что грузовой лифт в «Авиапарке» на один день превратили в музыкальную шкатулку в честь Нового года. В нем установили крутящийся подиум, повесили театральный занавес, настроили освещение и музыку — «Танец Феи Драже» Чайковского.