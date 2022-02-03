Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичам предложили отметить День святого Валентина ночевкой в торговом центре

«Авиапарк» предложил влюбленным провести ночь в торговом центре

Фото: Sergey Bezgodov / Shutterstock

Московский торговый центр (ТЦ) «Авиапарк» ко Дню святого Валентина запускает необычную акцию — в ночь с 13 по 14 февраля он превратится в гостиницу, где сможет переночевать пара влюбленных. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс на «свидание мечты» пройдет с 3 по 9 февраля на сайте ТЦ. Для участия необходимо заполнить заявку и записать видео с рассказом о том, как должна выглядеть идеальная ночь в закрытом торговом центре для двоих.

«Мы часто слышим от посетителей, что они мечтают побродить по торговому центру после закрытия, как в каком-нибудь фильме. Подумали, а почему бы и нет», — сказал директор по маркетингу Максим Лапчук.

Уточняется, что победители переночуют в магазине для здорового сна Askona Concept Store — в комнате размером 15 квадратных метров, которая закрывается на ключ и изолируется светонепроницаемыми шторами.

Также в День всех влюбленных пару ждут подарки от партнеров акции: ужин и завтрак от ресторана Novikov Group, коробка конфет ручной работы и согревающий ягодный горячий шоколад.

Специально для победителей организуют закрытый показ в премиум-зале кинотеатра и предложат поучаствовать в гонках на поломоечных машинах, а также проведут экскурсию по главной достопримечательности «Авиапарка» — 23-метровому аквариуму.

«Для пары проведут небольшую экскурсию во время кормления рыб, покажут, как аквалангисты погружаются в аквариум, и расскажут, почему одну из мурен зовут Настя, зачем рыбки проходят карантин и сколько килограммов корма съедают обитатели аквариума в день», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что грузовой лифт в «Авиапарке» на один день превратили в музыкальную шкатулку в честь Нового года. В нем установили крутящийся подиум, повесили театральный занавес, настроили освещение и музыку — «Танец Феи Драже» Чайковского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал снятие ограничений по карантину для контактных лиц
Путин пообещал не вводить дополнительные ограничения из-за омикрона
Протасевич раскрыл суть иска к Ryaniar
В России оценили стабилизацию ситуации вокруг Украины
Украина и Турция договорились расширить производство беспилотников
Звезда YouTube назвал условие для выступления в промоушене Нурмагомедова
Набивший 864 татуировки с насекомыми мужчина пожаловался на боязнь насекомых
В роботе воссоздали точную копию летающих насекомых
В Москве школьник пырнул ножом мужчину в попытке защитить мать
Милонов пожаловался в Следственный комитет на фильм «King's Man: Начало»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.