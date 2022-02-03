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Стало известно о максимальном темпе роста цен на авиабилеты за последние 10 лет

Росстат сообщил о максимальном темпе роста цен на авиабилеты с 2012 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Темп роста цен на авиабилеты в экономклассе на внутренних рейсах в 2021 году оказался максимальным за последние 10 лет. Об этом стало известно из отчета Росстата, сообщает РБК.

Так, средняя стоимость полета в салоне экономкласса в декабре 2021 года составила 5,4 тысячи рублей в расчете на тысячу километров пути, что на 15 процентов (около 710 рублей) выше, чем в январе прошлого года. Предыдущий рост цен на авиабилеты наблюдался в 2019 году: в январе средняя цена полета составляла 5,1 тысячи рублей, а в декабре — 5,7 тысячи рублей.

Абсолютный максимум стоимости билета (при анализе с 2000 года) был зафиксирован в 2012 году, когда путешествие между российскими городами обходилось туристу в среднем в 6,8 тысячи рублей.

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По словам директора по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексея Синицкого, снижение средней цены на билеты связано с падением платежеспособного спроса и ростом парка самолетов российских перевозчиков. «За десять лет авиакомпании обновили парк и сами научились работать эффективнее. Поэтому средний тариф снижается, хотя на востребованных направлениях растет», — добавил эксперт.

При этом темпы роста цен на перевозку определяются повышением стоимости авиакеросина. За года он подорожал в 1,5 раза, что привело к резкому повышению стоимости полета.

Ранее стало известного, что самым дорогим перелетом по России в январе оказался рейс из Москвы во Владивосток — стоимость авиабилета в одну сторону составила 244,7 тысячи рублей. На втором месте среди наиболее затратных перелетов стал рейс из Москвы в Благовещенск за 199 тысяч рублей в обе стороны, далее билет из Красноярска в Краснодар стоимостью 133,8 тысячи рублей туда-обратно.

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Валентина Процкова
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