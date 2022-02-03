Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

Рубль стал самой недооцененной валютой мира по отношению к доллару. К такому выводу пришел журнал The Economist в своем новом выпуске «индекса бигмака».

Авторы исследования указывают, что в США бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), а в России — 135 рублей (1,77 доллара). Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар, в настоящее время рубль недооценен на 70 процентов.

Он занял последнее место в рейтинге. На предпоследнем месте названа турецкая лира, которая недооценена на 67,9 процента. Евро недооценен на 14,7 процента. При этом швейцарский франк (на 20,2 процента) и норвежская крона (на 10 процентов) стали самыми переоцененными валютами.

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС), которая гласит, что валюты должны корректироваться до тех пор, пока цена идентичной корзины товаров — или в данном случае сэндвича — не будет везде одинаковой.

Помимо «индекса бигмака», в мире существуют «индекс латте» и «индекс украинского борща», который рассматривается в двух вариантах — с мясом и без.