Россиянина приговорили к колонии за подготовку теракта в общежитии

В Тамбове суд приговорил местного жителя Андрея Смагина к восьми годам колонии за подготовку теракта в общежитии города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что Смагин был активным сторонником идеологии нацизма и испытывал ненависть к лицам неславянской внешности. В 2020 году он задумал теракт, чтобы дестабилизировать работу власти и воздействовать на принятие ей решений по миграционной политике.

В интернете Смагин нашел литературу и видеозаписи с описанием способов изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). Работу бомбы подсудимый неоднократно проверял в безлюдных местах. Научившись обращаться с СВУ и рассчитав его мощность, Смагин решил заложить устройство в одном из студенческих общежитий Тамбова.

Реализовать замысел злоумышленник не успел, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.