Пенсионер пожертвовал собой ради спасения тонущей падчерицы

На острове Тун Лун Дзау, расположенном недалеко от Гонконга, пенсионер пожертвовал собой, прыгнув в море ради спасения тонущей падчерицы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во вторник, 1 февраля, полиция обнаружила 71-летнего мужчину и 22-летнюю девушку в Южно-Китайском море, примерно в 30-40 метрах от южной стороны острова. Выяснилось, что это отчим и падчерица. С помощью людей, находившихся неподалеку, полицейские вытащили пару из воды. Мужчина был без сознания.

Пострадавших срочно доставили в больницу, где пенсионера признали мертвым. Оказалось, что его падчерица фотографировалась на берегу острова, когда ее неожиданно унесло в море. Чтобы спасти девушку, отчим бросился в воду, а впоследствии погиб.

Ранее сообщалось, что мужчина из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, пожертвовал собой ради спасения тонущей в Ирландском море подруги. Поскольку британец не умел плавать, его подруга доплыла до суши и начала искать подмогу.

