На Украине объяснили важность прямых закупок газа у России

Украине следует заключить прямой контракт с «Газпромом», поскольку высокие цены на энергоресурс негативно влияют на экономику. Важность такого шага объяснил экономист и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала «Наш».

«Это важно не для "Нафтогаза", не для Зеленского [президента Украины Владимира Зеленского] и правительства — это важно для конечного потребителя. Цена газа конечная с НДС — 60 гривен (около 160 рублей), у нас встанет скоро вся промышленность», — заявил он. Марунич предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», за что выступают некоторые украинские чиновники, обернется негативным результатом для людей и промышленности.

Ранее стало известно, что газ, закупку которого начала Украина у Венгрии, имеет российское происхождение. По данным издания «Страна.ua», Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии.

Восстановление объемов транзита российского газа через территорию Украины обвалило европейские цены на газ. Стоимость фьючерсов резко снизилась на 9,1 процента после того, как поставки российского газа в Словакию через соединительный узел Велке-Капушаны на границе с Украиной вернулись на обычный уровень.